أول رحلة جوية تجارية بين أثيوبيا والصومال منذ 41 عاما

أعلنت شركة "ناشونال إيرويز" الإثيوبية، عن وصول طائرة تابعة لها إلى مطار مقديشو الدولي قادمة من أديس أبابا، في أول رحلة جوية تجارية بين إثيوبيا والصومال منذ 41 عاما.

وقال أبيرا ليمي مالك شركة "ناشونال إيرويز" الإثيوبية الخاصّة: "هذا يوم تاريخي بالنسبة لنا نحن الذين أطلقنا هذه الرحلة المباشرة بين أديس أبابا ومقديشو. لم يكن الأمر سهلا، فحاولنا عدة مرّات، لكننا نجحنا في النهاية".

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وأشار إلى أن الشركة دشّنت بهذه الرحلة "خطا مباشرا بين أديس أبابا ومقديشو، ستسيّر عليه أربع رحلات أسبوعيا".

جدير بالذكر أن الرحلة جاءت نتيجة لجهود دبلوماسية حثيثة قادها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد مع الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد، لتطبيع العلاقات بين البلدين الجارين، بعد قطيعة وحروب عديدة بينهما دامت لسنين على خلفية نزاعات حدودية.

المصدر: أ ف ب