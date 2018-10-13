أوكرانيا.. 44 انفجارا خلال ساعة في مستودعات أسلحة!

أكدت هيئة الطوارئ الأوكرانية، ازدياد كثافة الانفجارات داخل مستودع عسكري في مقاطعة تشيرنيغوفسكي في أوكرانيا، مشيرة إلى أنها أحصت 44 انفجارا كبيرا مساء السبت.

ووقع الانفجار الأول في المستودع الذي يقع داخل منطقة تشيرنيغوف الثلاثاء الماضي، عقب نشوب حريق ضخم، الأمر الذي أجبر السلطات على إجلاء المواطنين من المناطق السكنية القريبة، من دون ورود معلومات عن سقوط ضحايا.

وبحسب بيان لوزارة الدفاع الأوكرانية، فإن "المستودعات كانت تحتوي على 69.5 ألف طن من الترسانة العسكرية، منها 43 ألف طن من المواد القتالية".

وأعلنت الوزارة الخميس، أن فرق الدفاع المدني تمكنت من إخماد الحريق بشكل كامل، وأشارت صباح السبت إلى أن الانفجارات توقفت نهائيا، إلا أنها عادت نهارا وبمعدل 3 انفجارات في الساعة.

المصدر: فيستي. رو