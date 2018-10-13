الحكومة الليبية تفرج عن أحد شركاء القذافي في ثورة الفاتح

أصدر وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد عبد الواحد، قرارا بالإفراج لدواع صحية عن اللواء المهدي العربي، أحد أعضاء "الضباط الوحدويين الأحرار" مع الزعيم الراحل معمر القذافي.

ونقل مراسلنا في ليبيا عن وزارة العدل، قولها إن القرار جاء بناء على الرأي الذي انتهت إليه اللجنة الطبية المختصة بشأن ضرورة خضوع المعني لمتابعة صحية خارج مؤسسات الإصلاح والتأهيل.

وبينت الوزارة أن القرار الذي جاء "استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية واحترام قوانين حقوق الإنسان، لا بأي حال من الأحوال إنهاء المتابعة القضائية للواء العربي أو فصل في التهم المنسوبة إليه".

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جدير بالذكر أن اللواء المهدي العربي، كان يشغل منصب رئيس هيئة التدريب في وزارة الدفاع الليبية التي كانت تعرف أبان حكم معمر القذافي بـ"اللجنة المؤقتة العامة للدفاع".

وإضافة إلى ما ذكر، شغل العربي منصب آمر الكلية العسكرية في العاصمة الليبية طرابلس، قبل أن يتم القبض عليه على يد مجموعة من مدينة الزاوية في سبتمبر 2011، ويسجن في المدينة ذاتها.

المصدر: RT