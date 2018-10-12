مباحثات هاتفية بين جاويش أوغلو وبومبيو عقب إطلاق سراح القس برانسون

أجرى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو ونظيره الأمريكي مايك بومبيو اليوم الجمعة، مباحثات هاتفية في أعقاب إطلاق سراح القس أندرو برانسون.

وأفادت مصادر دبلوماسية في العاصمة أنقرة، بأن المباحثات جاءت عقب قرار القضاء التركي، إطلاق سراح القس الأمريكي برانسون، ولم تذكر المصادر أي تفاصيل حول فحوى المكالمة الهاتفية.

وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة الجنايات الثانية في ولاية إزمير، بإطلاق سراح القس بعد الأخذ في الاعتبار الفترة التي قضاها في السجن، كما أمرت المحكمة برفع "الإقامة الجبرية وحظر السفر" عن القس الأمريكي.

وكانت محكمة جنائية في إزمير غربي تركيا قد فرضت الإقامة الجبرية على برانسون في أواخر يوليو الماضي، عوضا عن الحبس، نظرا لوضعه الصحي.

وأوقف برانسون، في الـ 9 ديسمبر 2016، وحوكم بتهم التجسس وارتكاب جرائم لصالح منظمتي "غولن" و"حزب العمال الكردستاني" المحظورتين في تركيا، تحت غطاء رجل دين، وتعاونه معهما.

المصدر: "الأناضول"