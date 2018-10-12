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مساعدو ترامب ينصحونه بتعيين امرأة خلفا لهايلي في الأمم المتحدة

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مساعدو ترامب ينصحونه بتعيين امرأة خلفا لهايلي في الأمم المتحدة
Reuters
المندوبة السابقة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة
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ذكرت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر مطلعة في البيت الأبيض، أن مساعدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصحوه بتعيين امرأة ممثلة دائمة لواشنطن لدى الأمم المتحدة خلفا لنيكي هايلي.

وقالت المصادر للصحيفة الأمريكية إن الإدارة الأمريكية تأمل بهذه الخطوة في كسب ود الناخبات قبيل الانتخابات الفرعية في الولايات المتحدة المزمعة مطلع نوفمبر المقبل.

وتشير الصحيفة إلى أن مساعدي ومستشاري الرئيس ترامب شرعوا في إعداد قائمة بأسماء النساء ذوات الخبرة في العمل الدبلوماسي والسياسة الخارجية بعد أن اعتذرت دينا باول عن شغل هذا المنصب، وكانت أهم شخصية بين المرشحات له، وبررت رفضها المنصب بأنها تريد أن تمضي وقتا أكثر مع أطفالها.

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ويرجح أن تتولى سفيرة الولايات المتحدة لدى كندا، كيلي هايت كرافت منصب مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، رغم ترشيح ترامب مندوبة بلاده لدى حلف شمال الأطلسي كي بيلي هاتشسون لهذا المنصب، التي تبدو حظوظها حسب "بوليتيكو"، ضئيلة في شغل هذا المنصب.

وقوبلت كرافت في البيت الأبيض، وأجرى معها كبار المسؤولين هناك نقاشا مطولا حول تعيينها سفيرة واشنطن لهذا المنصب.

المصدر: "إنترفاكس"

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