اتهام أحد قادة البوسنة بجرائم ضد الصرب والمسلمين

وجه الادعاء العام في البوسنة اتهامات إلى عاطف دوداكوفيتش أحد قادة مسلمي البوسنة، و16 من أعضاء وحدته بارتكاب أعمال وحشية ضد الصرب في غرب البوسنة أثناء الحرب عامي 1992 و1995.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن "دوداكوفيتش (65 عاما) اتهم أيضا بارتكاب جرائم حرب ضد مسلمين كانوا أعضاء أو مناصرين لفصيل منافس في المنطقة خلال الحرب".

وذكر بيان مكتب المدعي العام، أن "المتهمين يواجهون تهما بقتل أكثر من 300 صربي أغلبهم مدنيون من كبار السن إضافة إلى جنود سلموا أنفسهم أو اعتقلوا".

وقال ممثلو الادعاء إن "جثث عدد من الضحايا عثر عليها داخل مقابر جماعية وفردية بعد الحرب في حين لا يزال البحث جاريا عن الباقين"، فيما يشير جزء من عريضة الاتهام إلى جرائم ارتكبت ضد مسلمين تحت قيادة الزعيم المنشق فكرت عبديتش، الذي أسس إقليما انفصاليا حول بلدة "فيليكا كلادوسا" الغربية.

واعتقل دوداكوفيتش و11 من أعضاء وحدته في أبريل الماضي، في تهم بجرائم حرب، لكن أفرج عنهم في وقت لاحق وقيدت حركتهم.

وقال ممثلو الادعاء إنهم "سيدعون 447 شخصا للشهادة ويقدمون أكثر من 1100 وثيقة كأدلة"، ويتعين أن تؤكد محكمة البوسنة الاتهامات.

ونفى دوداكوفيتش مرارا كل الاتهامات الموجهة إليه ووصفها بأنها "ذات دوافع سياسية".

وكان دوداكوفيتش جنرالا في جيش البوسنة الذي هيمن عليه المسلمون وقاد الفيلق الخامس في جيب "بيهاتش"، الذي حاصرته قوات صرب البوسنة من عام 1991 إلى 1995.

وبعد الحرب تولى منصب القائد العام لجيش الاتحاد البوسني الكرواتي المتمتع بالحكم الذاتي الذي اندمج فيما بعد مع جيش البلاد.

المصدر: رويترز