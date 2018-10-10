موقع قناة "RT" يسبق للشهر الرابع على التوالي جميع المواقع الناطقة بالعربية!

حقق موقع قناة "RT" إنجازا جديدا مواصلا بذلك نجاحاته المتتالية، وتقدم للشهر الرابع على التوالي على جميع المواقع المشابهة الناطقة بالعربية.

وحل وفق بيانات موقع " SimilarWeb" المتخصص، موقع قناة "سكاي نيوز" في المرتبة الثانية، للمرة الأولى متقدما على موقعي "العربية" و"الجزيرة".

وكانت قناة RT العربية تخطت مؤخرا في قناتها على يوتيوب حاجز مليوني مشترك خلال أقل من 9 أشهر، وواصلت فيديوهاتها تحطيم الأرقام القياسية في عدد المشاهدات.

ولم تقتصر نجاحات قناة RT العربية على موقعها الرسمي وقناتها على يوتيوب فقط، بل قارب عدد المشتركين في صفحة RT العربية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي 15 مليون مشترك، وتخطى عدد متابعي صفحة "RT online" عتبة المليونين، فيما قارب عدد متابعي صفحة "RT PLAY" المليونين.

RT

أما مشتركو صفحة "RT Arabic knowlege" المتخصصة في الأخبار العلمية والصحية والفنية والاجتماعية، فقد اقترب عددهم من 600 ألف.

المصدر: RT