صحيفة: طاقم القنصلية التركي منح إجازة يوم اختفاء خاشقجي

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن صحيفة "صباح" التركية، مساء الثلاثاء، أن الفريق التركي العامل بالقنصلية السعودية باسطنبول، منح إجازة عاجلة من القنصلية في ذلك اليوم.

كما نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية التفاصيل ذاتها.

وعللت الصحف التركية ذلك بأن هناك اجتماعا ديبلوماسيا هاما في القنصلية.

وعينت السلطات القضائية التركية، الثلاثاء، نائبا مدعيا عاما ومدعيا عاما جمهوريا لاتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة في القنصلية السعودية باسطنبول بعد سماح الرياض بتفتيشها.

وأعلنت الخارجية التركية، الثلاثاء، أن السلطات السعودية أبلغتها بموافقتها على تفتيش مبنى قنصليتها في اسطنبول.

ودخل جمال خاشقجي يوم الثلاثاء 2 أكتوبر إلى القنصلية السعودية في اسطنبول بهدف استخراج وثيقة، ويقول الجانب السعودي إنه خرج بعد فترة قصيرة من دخوله، لكن خطيبته التركية تؤكد أنها انتظرته طوال اليوم، أمام القنصلية السعودية ولم يخرج.

وقال مصدر حكومي تركي إن الشرطة تعتقد أن خاشقجي قد قتل، وهو ما تنفيه السعودية.

المصدر: صحيفة "نيويورك تايمز" + صحيفة "غارديان" البريطانية