بالفيديو.. طفل يحول 1000 دولار إلى مئات القصاصات الورقية

أظهر مقطع فيديو لطفل أمريكي يبلغ من العمر عامين، كيف حول النقود فجأة إلى مئات القصاصات الورقية على الأرض بعد أن وضع مغلفا يحتوي على ما يزيد عن 1000 دولار، داخل آلة تمزيق الورق.

وكان والدا الطفل الأمريكيان قد خططا لشراء تذاكر لحضور مبارة كرة قدم، قبل أن يصابا بصدمة شديدة، عندما مزق طفلهما هذه النقود في آلة تمزيق الورق، حسب صحيفة ذا ويست الأسترالية.



وذكر والدا الطفل أن الصغير ليو معتاد على التعامل مع آلة تمزيق الورق، حيث كان يساعدهما في بعض الأحيان على تمزيق البريد غير المرغوب فيه.



ولحسن حظ والدي ليو، فقد عرض صديق لهما يعمل في وزارة الخزانة الأمريكية، تعويضا نقديا عن المبلغ التالف.

المصدر: يوتيوب+ وكالات