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شبكة "NBC" الأمريكية تكشف سرا بشأن قضية خاشقجي

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شبكة
AFP
الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي
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أثارت شبكة "إن بي سي نيوز" NBC الإخبارية الأمريكية في مقال طويل نقطة مهمة بشأن الغموض الذي يكتنف اختفاء الكاتب والصحفي السعودي جمال خاشقجي.

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وقالت شبكة NBC الإخبارية "يبدو أن اختفاء خاشقجي قد حدث عندما سعى للحصول على وثائق تتعلق بالطلاق التي كان يحتاجها لزواجه القادم من امرأة تركية، حسبما نقلته الشبكة عن أربعة أشخاص على معرفة بوضعه.

وأضافت قناة NBC أن خاشقجي قد سعى في السابق للحصول على الأوراق المطلوبة من خلال السفارة السعودية في واشنطن، لكن تم توجيهه إلى القنصلية في إسطنبول.

وتابعت: "هذا الأمر أثار مخاوف خطيبته بأن فخا يدبر له"، بحسب ما أفاد أحد أصدقاء خاشقجي.

وأفادت الشبكة نقلا عن شخصين آخرين، بأن خاشقجي وبعد توجهه إلى القنصلية في إسطنبول طلب منه العودة في يوم آخر، وقد اختفى في اليوم الذي حدد له لمراجعة القنصلية (2 أكتوبر 2018).

المصدر: شبكة NBC الإخبارية

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