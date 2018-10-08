الخارجية التركية تستدعي السفير السعودي

أفادت وكالة "الأناضول" بأن وزارة الخارجية التركية استدعت السفير السعودي لدى أنقرة، وليد بن عبد الكريم الخريجي، للمرة الثانية منذ اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

ونقلت الوكالة عن مصادر دبلوماسية تركية قولها إن مساعد وزير الخارجية التركي، سادات أونال، استدعى، أمس الأحد السفير السعودي وليد بن عبد الكريم الخريجي إلى مقر الخارجية التركية بالعاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن أونال أكد للخريجي تطلع تركيا لـ"التعاون التام" مع الجانب السعودي بخصوص اختفاء خاشقجي، الذي فقد الاتصال به الثلاثاء الماضي بعد دخوله مقر القنصلية السعودية في إسطنبول.

وكانت الخارجية التركية استدعت السفير السعودي، لأول مرة، يوم الأربعاء الماضي، أي بعد يوم واحد على اختفاء خاشقجي.

والسبت الماضي، أعلنت نيابة إسطنبول العامة أنها فتحت، في 2 أكتوبر، تحقيقا في قضية خاشقجي.

المصدر: الأناضول