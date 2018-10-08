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أردوغان: نطالب القنصلية السعودية بتوضيح أسباب عدم خروج خاشقجي من المبنى

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أردوغان: نطالب القنصلية السعودية بتوضيح أسباب عدم خروج خاشقجي من المبنى
Reuters / Bernadett Szabo
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، مسؤولي القنصلية السعودية بإسطنبول بتوضيح أسباب عدم خروج الكاتب والصحفي جمال خاشقجي من المبنى.

وأكد الرئيس التركي أن المواطن السعودي جمال خاشقجي دخل قنصلية بلاده في إسطنبول.

وصرح أردوغان أنه يتابع شخصيا قضية الصحفي المختفي، قائلا "متابعة وملاحقة هذه القضية وظيفتنا السياسية والإنسانية".

وشدد الرئيس التركي على أن مسؤولي القنصلية السعودية لا يمكنهم تبرئة ساحتهم عبر القول "إنه قد غادر" المبنى.

وتابع أردوغان قائلا: "على من يدعي إثبات ادعائه إذا كان قد خرج من القنصلية السعودية يتعين عليه إثبات ذلك بتسجيلات".

ووصل رجب طيب أردوغان يوم الاثنين إلى العاصمة المجرية بودابست، في زيارة رسمية تستغرق يومين.

المصدر: وكالات

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