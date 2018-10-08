هل تكشف ساعة iwatch قضية اختفاء خاشقجي؟

كشف مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ياسين أقطاي، في لقاء مع RT أجراه زميلنا سلام مسافر، أن الكاتب السعودي جمال خاشقجي، دخل قنصلية بلاده في الـ2 من أكتوبر دون هواتفه.

وأضاف ياسين أقطاي أن جمال خاشقجي كانت معه ساعة i watch عندما دخل القنصلية السعودية في إسطنبول.

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وأكد مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا أن الصحفي السعودي ترك كل هواتفه مع خطيبته خديجة التي انتظرته أمام مبنى القنصلية.

وتابع بالقول إن خديجة هي من أبلغت السلطات التركية باختفاء الصحفي خاشقجي مؤكدة عدم خروجه من القنصلية.

وردا على سؤال بخصوص الساعة التي كان يحملها خاشقجي وهل أرسلت إشارات إلى هاتفه؟، أفاد ياسين أقطاي بأنه لا يملك معلومات حول الموضوع وأن ملف القضية بيد المدعي العام والسلطات التركية.

وصرح أقطاي بأن التحقيقات ما زالت متواصلة وأن سلطات بلاده تقوم بفحص كل الكاميرات في مدينة إسطنبول وفي المطارات.

وقال المسؤول التركي إن أنقرة تنتظر من السلطات السعودية توضيحا بشأن كيفية خروج جمال خاشقجي من القنصلية، مبينا أن التعاون مع الجانب السعودي بشأن قضية اختفاء جمال بدأ متأخرا.

كما أشار مستشار حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى احتمال وجود طرف ثالث في قضية اختفاء خاشقجي.

المصدر: RT