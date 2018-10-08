ألمانيا وفرنسا قلقتان بشأن اختفاء خاشقجي

أعربت فرنسا وألمانيا عن قلقهما على مصير الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي لا يزال مجهولا بعد اختفائه عقب دخوله قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية قبل نحو أسبوع.

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ودعت الحكومة الألمانية في بيان صدر عن وزارة الخارجية للكشف عن ملابسات اختفاء خاشقجي، مضيفة أنه يتعين على جميع الأطراف المعنية المساهمة في الأمر على نحو سريع، وفق وكالة الأنباء الألمانية.

مع ذلك، أكدت برلين عدم رغبتها في المشاركة في التكهنات بشأن مصير الصحفي السعودي المفقود.

وطالبت الحكومة الألمانية بحماية حرية الصحافة على مستوى العالم، وشددت على أن "حرية الصحافة حق مدني جوهري، وحق أساسي لأي مجتمع ديمقراطي".

بالتوازي مع ذلك، قالت الناطقة باسم الخارجية الفرنسية، آنييس فان دور مول، في بيان، إن "فرنسا قلقة من اختفاء جمال خاشقجي، وهو شخصية سعودية معروفة ومقدرة"، وأضافت: " نأمل أن يتم توضيح الوضع بأسرع وقت ممكن".

وسبق أن أعلنت الحكومة الكندية أنها تشعر بقلق من التقارير التي تفيد بأن خاشقجي قد قتل في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، بعد اختفائه يوم الثلاثاء الماضي.

المصدر: وكالات