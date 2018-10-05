الشرطة الفرنسية تحقق في اختفاء مدير الإنتربول

أعلنت الشرطة الفرنسية، اليوم الجمعة، أنها فتحت تحقيقا بعد تلقيها بلاغا من زوجة مدير المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، عن اختفاء زوجها مينغ هونغ كي.

وقالت مصادر أمنية إن زوجة هونغ كي، التي تعيش في ليون، حيث مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية اتصلت بالشرطة بعد تعذر التواصل مع زوجها منذ أن سافر إلى الصين في أواخر سبتمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن هونغ كي، هو سياسي صيني وشغل في وقت سابق منصب نائب وزير الأمن العام في الصين.

المصدر: رويترز