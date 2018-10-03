 
مباشر

استمرار مسلسل اغتيال الصحفيين في المكسيك

أخبار العالم

استمرار مسلسل اغتيال الصحفيين في المكسيك
AFP HECTOR GUERRERO
شرطة مكسيكية (صورة من الأرشيف)
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kvkv

قتل الصحفي والناشط المكسيكي، مالك صحيفة "إنفوكي" سيرخيو مارتينيز غونزاليز على يد مجهولين في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن مارتينيز غونزاليز قتل بإطلاق شخصين كانا يستقلان دراجة نارية النار عليه أثناء تناوله الفطور مع زوجته في أحد المقاهي. وأصيبت زوجته بجروح بالغة ونقلت إلى المستشفى.

وكان الصحفي قد ذكر في صفحته على "فيسبوك" في وقت سابق أنه تلقى تهديدات، لكن السلطات لم تبد أي اهتمام بذلك.

وجاء اغتيال مارتينيز غونزاليز بعد اغتيال صحفي آخر، اسمه ماريو ليونيل غوميز، يوم 21 سبتمبر الماضي في المنطقة ذاتها وبطريقة مشابهة.

وحسب معطيات منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن المكسيك تعتبر من أكثر البلدان خطورة بالنسبة للصحفيين، فقد اغتيل 12 صحفيا في العام الماضي، ما يساوي عدد الصحفيين الذين قتلوا في سوريا خلال العام ذاته.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ترامب للملك سلمان: عليكم أن تدفعوا!