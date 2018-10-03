استمرار مسلسل اغتيال الصحفيين في المكسيك

قتل الصحفي والناشط المكسيكي، مالك صحيفة "إنفوكي" سيرخيو مارتينيز غونزاليز على يد مجهولين في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك.

وأفادت وسائل إعلام مكسيكية بأن مارتينيز غونزاليز قتل بإطلاق شخصين كانا يستقلان دراجة نارية النار عليه أثناء تناوله الفطور مع زوجته في أحد المقاهي. وأصيبت زوجته بجروح بالغة ونقلت إلى المستشفى.

El periodista y activista Sergio Martínez González, editor del periódico "Enfoque" en Chiapas, y su esposa fueron atacados a balazos. pic.twitter.com/V7UkXaq4mn — Héctor (@JimenezLandin) 3 Οκτωβρίου 2018

وكان الصحفي قد ذكر في صفحته على "فيسبوك" في وقت سابق أنه تلقى تهديدات، لكن السلطات لم تبد أي اهتمام بذلك.

وجاء اغتيال مارتينيز غونزاليز بعد اغتيال صحفي آخر، اسمه ماريو ليونيل غوميز، يوم 21 سبتمبر الماضي في المنطقة ذاتها وبطريقة مشابهة.

وحسب معطيات منظمة "مراسلون بلا حدود"، فإن المكسيك تعتبر من أكثر البلدان خطورة بالنسبة للصحفيين، فقد اغتيل 12 صحفيا في العام الماضي، ما يساوي عدد الصحفيين الذين قتلوا في سوريا خلال العام ذاته.

المصدر: نوفوستي