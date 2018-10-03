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غوتيريش: "المعبد الذهبي" في الهند، مكان للتسامح والسلام

أخبار العالم

غوتيريش:
Reuters Munish Sharma
الأمين العام للأمم المتحدة في المعبد الذهبي بالهند
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أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على أن "المعبد الذهبي" في الهند، مكان للتسامح والسلام، وهو مفتوح للناس من مختلف الطوائف والأديان.

وأعرب غوتيريش عن "امتنانه لمشاركة روح الدفء والسخاء لهذا المكان المقدس"، في جولته داخل أروقة المعبد المقدس لدى طائفة السيخ في الهند.

ويزور الأمين العام للأمم المتحدة الهند للمشاركة في اجتماع التحالف الدولي للطاقة الشمسية، وقال في كلمته أمام المجتمعين إن "الطاقة الشمسية قادرة على المنافسة مع الوقود الأحفوري، كونها أرخص منه في كثير من الأحيان، على الرغم من الدعم الحكومي الضار الذي لا تزال أشكال الطاقة الملوثة تتلقاه في جميع أنحاء العالم".

وأضاف: "الطاقة الشمسية وسيلة قوية لتحقيق هدفنا المتمثل في الوصول الشامل إلى الطاقة الحديثة.. وهي أداة لا غنى عنها لخفض الانبعاثات ومكافحة تغير المناخ".

المصدر: الموقع الرسمي للأمم المتحدة

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