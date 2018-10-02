المندوبة الأمريكية توضح تصريحاتها بشأن "ضرب روسيا"

بعد تصريحات مدوية حول "ضرب روسيا"، أثارت اهتماما كبيرا من قبل وسائل الإعلام والدوائر السياسية، أوضحت المندوبة الأمريكية لدى الناتو كاي بايلي هاتشيسون ما كانت تقصد بكلامها.

وكتبت المندوبة الأمريكية على "تويتر": "لم أتحدث عن ضربة استباقية ضد روسيا. وفكرتي تتلخص في أن روسيا يجب أن تعود إلى الالتزام بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وإلا فسينبغي علينا أن نمتلك قدرات متكافئة (لقدرات روسيا) من أجل حماية مصالح الولايات المتحدة والناتو".

I was not talking about preemptively striking Russia. My point: 🇷🇺 needs to return to INF Treaty compliance or we will need to match its capabilities to protect US & NATO interests. The current situation, with 🇷🇺 in blatant violation, is untenable. https://t.co/dRaFoK8xlo — Ambassador Hutchison (@USAmbNATO) 2 октября 2018 г.

واتهمت هاتشيسون روسيا بانتهاك المعاهدة المذكورة.

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ويأتي ذلك بعد أن صرحت هاتشيسون بأن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءات لتعطيل الصواريخ الروسية التي تطورها روسيا وتخرق بذلك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، حسب رأي واشنطن.

ووصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا تصريحات المندوبة الأمريكية بأنها "خطيرة"، مؤكدة أن الخبراء العسكريين الروس سيردون بشكل مناسب.

وكانت روسيا قد رفضت مرارا المزاعم الأمريكية بأنها تنتهك معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، الموقعة في عام 1987 والتي تنص على التخلص من الصواريخ المطلقة من الأرض، والتي يبلغ مداها من 500 إلى 5500 كلم.

المصدر: RT