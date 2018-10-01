ترامب: أنا لا أشرب الكحول وذلك أفضل للعالم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، إن حقيقة عدم تناوله قطرة واحدة من الكحول هو خبر سار بالنسبة للجميع.

وأضاف الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي استغرق فترة طويلة في حدائق البيت الأبيض "أستطيع أن أقول بصراحة أنه لم يسبق لي أبدا أن شربت الجعة".

وتابع وسط عاصفة من الضحك "هذه واحدة من صفاتي النادرة.. فأنا لا أشرب.. هل تتخيل الكارثة إذا لم يكن الأمر كذلك"؟.

وكان ترامب يرد على سؤال حول علاقة القاضي بريت كافانو، مرشحه إلى المحكمة العليا المتهم باعتداء جنسي أوائل الثمانينات، بالكحول.

واعتبر أن الأخير ليس "مثاليا" في هذا الموضوع.

وانتقد من يقدم النصائح في واشنطن، مشددا على أن أعضاء مجلس الشيوخ الديموقراطيين ليسوا من جنس "الملائكة".

المصدر: أ ف ب