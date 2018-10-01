كييف تنشر فيديو لـ "تحليق طائرة سو 27 روسية" قرب سفن أوكرانية

نشر الجيش الأوكراني على صفحة قوات البحرية الأوكرانية في فيسبوك فيديو يزعم فيه أن مقاتلة روسية من طراز سو 27 حلقت على علو منخفض فوق سفن حربية أوكرانية.

وكتبت البحرية الأوكرانية تعليقا على الفيديو، أن سفن القوات البحرية الأوكرانية كانت في هذا الوقت تنفذ مهام في إطار التدريبات الاستراتيجية "كوزاك فوليا 2018".

ولم يتسن التأكد من الطائرة تابعة لسلاح الجو الروسي.

وعقدت تدريبات "كوزاك فوليا 2018" بين الـ 25 والـ 29 سبتمبر المنصرم، وشاركت فيها الوحدات الهيكلية لوزارة الدفاع في أوكرانيا، والأركان العامة، وهيئات القيادة والسيطرة العسكرية وغيرها.

وقبل بدء التدريبات، نشرت هيئة الأركان العامة على صفحتها بيانا تعلن فيه أن أي طائرات مسيرة تحوم في منطقة المناورات ستسقط.

المصدر: نوفوستي