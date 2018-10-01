محكمة ألمانية تسمح بتسليم بلجيكا أحد الدبلوماسيين الإيرانيين

سمحت محكمة ألمانية اليوم، بتسليم دبلوماسي إيراني يعمل في النمسا، للسلطات البلجيكية بعد الاشتباه بتورطه في التخطيط لتنفيذ اعتداء على تجمع للمعارضة الإيرانية في فرنسا.

ونقلت وسائل إعلام غربية عن قرار محكمة مدينة بامبرغ الألمانية: "لا يمكن لهذا الشخص التستر بالحصانة الدبلوماسية لأنه كان بضعة أيام في إجازة خارج الدولة المضيفة له – النمسا. ومن هناك تجول خارج حدود الدولة التي أوفدته".

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وقال معارضون إيرانيون، إن هذا الدبلوماسي معتمد في النمسا، ويدعى أسد الله أسدي (46 عاما). وهو أحد المشتبه بهم الذين أوقفوا في ألمانيا وبلجيكا وفرنسا في نهاية يونيو وبداية يوليو، بتهمة إعداد هجوم إرهابي ضد تجمع لحركة مجاهدي خلق الإيرانية المعارضة في 30 يونيو بالقرب من باريس.

المصدر: وكالات