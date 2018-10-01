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واشنطن ترحب بفوز "نعم" في الاستفتاء على تغيير اسم مقدونيا

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واشنطن ترحب بفوز
AFP ARMEND NIMANI
مظاهرة لمعارضي تغيير اسم مقدونيا في العاصمة سكوبيه
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رحبت واشنطن بنتيجة الاستفتاء في مقدونيا حيث وافق غالبية المشاركين فيه على تغيير اسم بلادهم، مؤكدة أن ذلك يمكن أن يقرّب مقدونيا من الغرب اقتصاديا وعسكريا.

وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية هيذر نويرت في بيان لها أمس السبت إن "الولايات المتحدة تدعم بقوة التطبيق الكامل للاتفاق الذي يسمح لمقدونيا بأن تأخذ مكانها الصحيح في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، لتساهم بذلك في الاستقرار والأمن والرخاء الإقليمي".

ودعت نويرت أعضاء البرلمان المقدوني إلى "الترفع عن السياسات الحزبية وانتهاز الفرصة التاريخية لضمان مستقبل أفضل للبلاد بمشاركتها الكاملة في المؤسسات الغربية".

من جهته، رحب الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ بنتائج الاستفتاء، ودعا عبر تويتر جميع القادة السياسيين والأحزاب المقدونية "للعمل البناء وبروح المسؤولية من أجل انتهاز هذه الفرصة التاريخية"، مضيفا أن "أبواب الناتو مفتوحة، لكنه لا بد من استكمال كافة الإجراءات على المستوى الوطني".

وتفيد النتائج شبه النهائية للتصويت بأن 91,93 بالمئة من الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على تغيير اسم مقدونيا ليصبح "جمهورية مقدونيا الشمالية"، في حين بلغت نسبة المشاركة 36,8% فقط ولم تصل إلى أكثر من 50%، وهو الشرط الضروري لاعتبار الاستفتاء ناجحا من ناحية قانونية.

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ويرى المراقبون أن سبب فشل الاستفتاء وسط دعوة العديد من الأحزاب السياسية لمقاطعته، يعود إلى رفض غالبة المقدونيين تغيير اسم بلادهم، لا لرفضهم العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي.

والكرة الآن في ملعب البرلمان المقدوني الذي بإمكانه تغيير اسم البلاد إذا صوت لصالح هذا الاقتراح أكثر من ثلثي النواب.

المصدر: وكالات

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