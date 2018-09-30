الإعدام لـ 3 إيرانيين بجرم "الإفساد في الأرض"

حكم في إيران بالإعدام على 3 مواطنين والسجن لـ32 آخرين لمدد تتراوح بين 10 و20 عاما، لإدانتهم بجرم "الإفساد في الأرض"، وغيره من الجرائم.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية حجة الإسلام غلام حسين أجئي في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن المحاكم الخاصة التي تم تشكيلها في طهران لمحاكمة المفسدين الاقتصاديين أدانت 35 شخصا بينهم 3 حكموا بالإعدام لإدانتهم بتهمة "الإفساد في الأرض".

وأشار المتحدث إلى أن الأحكام ليست قطعية ولن تدخل حيز التنفيذ إلا في حال المصادقة عليها في المحكمة العليا.

وأضاف: أما البقية 32، فقد حكم عليهم بالسجن ومن المحتمل أن يترافق ذلك مع قرار فصلهم من الخدمة واسترداد الأموال التي يثبت عليهم اختلاسها.

وأشار أجئي إلى وجود أفراد يعملون على الإخلال بنقل السلع في بعض مناطق البلاد وبينهم أفراد مدفوعون من قبل العدو للإخلال في عملية النقل، ولكن على هؤلاء وخاصة الذين يهددون أصحاب الشاحنات أو يمنعون مرورهم، أن يعلموا بأن العقوبات المشددة في انتظارهم.

المصدر: فارس