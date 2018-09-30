كيم يهدي نظيره مون كلبا وكلبة

كشفت كوريا الجنوبية اليوم عن أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، أهدى نظيره الجنوبي مون جيه-إن خلال قمتهما في سبتمبر الجاري، كلبي صيد من سلالة بونغ سان.

وقال المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، إن الكلبين ذكر وأنثى واجتازا كافة الفحوص الطبية بنجاح، وتم نقلهما إلى القصر الرئاسي بعد ذلك الخميس الماضي.

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وأوضح المكتب أن الجرو عند ولادته في نوفمبر من 2017 حصل على اسم سونغان، فيما نالت رفيقته المولودة في مارس من نفسه العام اسم كومي.

يشار إلى أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن ونظيره الشمالي كيم جونغ أون، قد عقدا قمتهما الثالثة بين 18 و20 سبتمبر في بيونغ يانغ، عقب اجتماعات في أبريل ومايو الماضيين.

المصدر: نوفوستي