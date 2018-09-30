عهد التميمي في ضيافة "ريال مدريد"

كرّم نادي "ريال مدريد" الإسباني أمس السبت الأسيرة الفلسطينية السابقة عهد التميمي في مقر النادي الملكي بمدريد.

ومنحت التميمي خلال استقبالها في النادي المدريدي هدية رمزية كانت عبارة عن قميص للنادي يحمل اسمها والرقم 9.

The 17-year-old teen received a personalized soccer jersey from the team in a visit to the Spanish capitalhttps://t.co/i1BOUbGcHA — Haaretz.com (@haaretzcom) September 29, 2018

التميمي وصلت إلى مدريد برفقة أفراد عائلتها للمشاركة في منتديات وفعاليات سياسية تستضيفها إسبانيا لتتحدث للعالم عن تجربتها.

يذكر أن محكمة إسرائيلية أصدرت حكما ضد عهد التميمي بالسجن لمدة ثمانية أشهر، بعد أن صفعت جنديا إسرائيليا في قريتها النبي صالح في الضفة الغربية.

وأثارت قضية عهد التميمي أصداء إعلامية وشعبية واسعة، مما جعلها وجها معروفا لدى الرأي العام العالمي.

وأمضت عهد التميمي فترة حكمها في السجن مع أمها التي حكم عليها في نفس القضية كذلك بالسجن، وبعد انقضاء مدة حبسها، حظيت التميمي باهتمام بالغ وبدأت تتلقى الدعوات للمشاركة في مختلف الفعاليات السياسية حول العالم.

المصدر: وكالات