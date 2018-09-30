انطلاق الاستفتاء في مقدونيا على تغيير تسمية البلاد

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها للتصويت في استفتاء استشاري غير ملزم، على انضمام مقدونيا إلى حلف الناتو والاتحاد الأوروبي وفقا لاتفاق مع اليونان على تغيير تسمية البلاد.

ووقعت اليونان في 17 يونيو، اتفاقا مع جمهورية مقدونيا تم من خلاله حل الخلاف الذي طال أمده حول التسمية الرسمية للأخيرة.

وأثار الاتفاق ردود فعل متفاوتة في الدولتين ولاقى اعتراضات قوية من سكان مقدونيا واليونان.

وفي بداية يوليو، صوّت البرلمان المقدوني بأغلبية بسيطة، لصالح إجراء الاستفتاء حول تغيير اسم البلاد، من "جمهورية مقدونيا" إلى "جمهورية مقدونيا الشمالية"، وحدد البرلمان 30 سبتمبر لإجراء الاستفتاء.

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ويطرح الاستفتاء على المقترعين السؤال التالي: "هل تؤيد العضوية في الناتو والاتحاد الأوروبي وهل توافق على الاتفاق على تسمية البلاد، وفق الاتفاق بين جمهورية مقدونيا واليونان؟".

ويستمر التصويت من الساعة السابعة صباحا إلى السابعة مساءا، وقالت لجنة الانتخابات الوطنية إن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت يبلغ 1 806 336 شخصا.

ومن المتوقع أن تظهر النتائج الأولية للاستفتاء مساء اليوم الأحد، والرسمية الأولية خلال 24 ساعة بعد إغلاق مراكز الاقتراع، على أن تعلن النتيجة النهائية خلال فترة لا تتعدى 15 يوما.

ويراقب سير التصويت حوالي 12 ألف مراقب محلي وحوالي 500 مراقب أجنبي.

المصدر: نوفوستي