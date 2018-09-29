اليد الاصطناعية للملكة إليزابيث الثانية

نشرت صحيفة "الديلي ميرور" البريطانية مقالة حول كتاب الأديب الإنجليزي روبرت هاردمان حمل عنوان "ملكة العالم" تحدث فيه عن قصص وأسرار العائلة الملكية.

وذكرت الصحيفة، أن من ضمن القصص الغريبة والطريفة أن الملكة البريطانية إليزابيث الثانية تمتلك "يدا خشبية" مصممة للتلويح أمام الحشود.

وأخبرت ابنة الملكة الوحيدة الأميرة آن، الكاتب أن مجموعة من الطلاب من أستراليا قدموا للملكة البريطانية، التي تبلغ من العمر 92 عاما، قفازا محشوا على ذراع خشبية لكي تتمكن من التلويح بها للحشود".

وأشارت إلى أن الطلاب أعطوا الملكة هذه اليد لاستخدامها، في حال آلمتها ذراعها من التلويح وهي في الخدمة الملكية، وكان ذلك من باب المزاح.

ونوهت الصحيفة إلى أن الكاتب يعتقد أن "الملكة لم تقم باستخدام اليد الاصطناعية إلى الآن أمام الحشود، ومن المفترض أنها وضعت الهدية في قصرها بالمورال، حيث تصطاف فيه".

ونقلت "الديلي ميرور" أن الكتاب أبرز العديد من القصص الأخرى، مثل لماذا لا تصافح الأميرة آن، والأوراق الخاصة التي تذهب إلى العائلة المالكة في الخارج، وكيف دخل الأمير تشارلز في مأزق بينما كان في السفينة عندما كان طفلا.

المصدر: ديلي ميرور