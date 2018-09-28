قتلى وجرحى في زلزال ضرب إندونيسيا وتحذير من تسونامي

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون نتيجة زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر، ضرب اليوم الجمعة جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وقالت إدارة إزالة عواقب الكوارث الطبيعية في إندونيسيا(BNPB)، إن السلطات تقوم بإجلاء المواطنين من المنطقة المنكوبة.

وتم تسجيل الهزات الأرضية الأولى، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي( العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)، وكان مركز على بعد 55 كم عن جزيرة بالو وعلى عمق 18.1 كم.

وقالت إدارة إزالة عواقب الكوارث الطبيعية في إندونيسيا(BNPB)، إن السلطات تقوم بإجلاء المواطنين من المنطقة المنكوبة.

وتم تسجيل الهزات الأرضية الأولى، في السابعة صباحا بالتوقيت المحلي( العاشرة صباحا بتوقيت موسكو)، وكان مركز على بعد 55 كم عن جزيرة بالو وعلى عمق 18.1 كم.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية(USGS)، إن هزتين أرضيتين وقعتا لاحقا عند سواحل إندونيسيا، بقوة 5.8 درجة.

وتم تسجيل الهزة الأولى في العاشرة و14 دقيقة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي والثانية في العاشرة و25 دقيقة. وكان مركز الهزتين على عمق 10 كم.

ولم ترد معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية نتيجة الهزتين.

وكانت وكالة رويترز أفادت بوقوع زلزال بقوة 7.7 درجة على مقياس ريختر ضرب جزيرة سولاويزي الإندونيسية، حسب هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

ورجحت السلطات المحلية حدوث موجات تسونامي جراء الزلزال.

وأسفرت سلسلة من الزلازل في شهري يوليو وأغسطس الماضيين عن مقتل ما يقرب من 500 شخص في جزيرة لومبوك السياحية، على بعد مئات الكيلومترات جنوب غرب سولاويزي.

#BREAKING: Very strong up to 7.7 magnitude earthquake strikes Indonesia at very shallow depth moments ago, tsunami alert now issued for region — ELINT News (@ELINTNews) 28 сентября 2018 г.

المصدر: وكالات