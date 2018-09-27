كلمة نتنياهو أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن تل أبيب حصلت على وثائق وأشرطة فيديو تثبت امتلاك طهران لمستودع ذري سري، وأن الحكومة الإيرنية لم تتخل عن خططها لبناء ترسانة نووية.

وقال نتنياهو في كلمته أمام الجمعية العمومية للأمم المتحدة في دورتها الـ73 في نيويورك: "حصلنا على آلاف الوثائق والأشرطة، والتي كشفت أن إيران تمتلك مستودعا سريا في العاصمة طهران".

وأضاف: "يحتوي المستودع على مواد ومعدات تعود لبرنامج إيران للأسلحة الذرية"..."إيران نقلت خلال الشهر الماضي، ما يقارب الـ 15 كغم من المواد المشعة من المستودع السري ونشرتها في أرجاء مختلفة من العاصمة".

وأكد نتنياهو على أن "إسرائيل قدمت في السابق أدلة دامغة على خطط إيران في إمتلاك ترسانة أسلحة نووية، وأن طهران كانت تخدع العالم بإكذوبة أنها لا تسعى إلى تطوير برنامجها النووية للأسلحة".

وقال: "الموقع السري الأول الذي كشفناه يقع في منطقة شور آباد في العاصمة طهران، أما الموقع الجديد والذي هو عبارة عن مستودع للمواد الذرية فهو في شارع ماهر بمنطقة توركوزآباد ويبعد عن الموقع الأول بمسافة 3 أميال".

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى تفتيش المستودع الإيراني السري في طهران فورا.

المصدر: RT