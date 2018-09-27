بومبيو يؤكد ضرورة نزع نووي كوريا الشمالية عبر الدبلوماسية

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن السبيل الوحيد نحو مستقبل أفضل لكوريا الشمالية سيكون عبر الدبلوماسية ونزع السلاح النووي.

وأشار بومبيو خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول القضية الكورية إلى أن الانحراف عن هذا الطريق "سيؤدي حتميا إلى مزيد من العزلة والضغوط" على كوريا الشمالية.

وقال الوزير الأمريكي: "تطبيق عقوبات مجلس الأمن الدولي يجب أن يستمر بشكل حثيث ودون أي فشل حتى نرى نزع السلاح النووي بشكل كامل ونهائي ومؤكد"، مضيفا أن "أعضاء المجلس يجب أن يضربوا مثالا لهذه الجهود".

يتبع..