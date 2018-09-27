الكشف عن عملية جديدة للاستخبارات التركية داخل سوريا!

كشفت وسائل إعلام تركية، أن الاستخبارات التركية نفذت عملية جديدة داخل سوريا، قبضت خلالها على "إرهابيين اثنين" متهمين بالتورط في مقتل عسكريين أتراك.

وأفادت وكالة أنباء "الأناضول" بأن جهاز الاستخبارات التركية بالتعاون مع قوات الدرك، نجح أمس في "جلب" اثنين من الإرهابيين المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني "بي كي كي"، من بلدة "راجو" الواقعة شمال غربي عفرين السورية.

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ووصفت هذه العملية الاستخباراتية بأنها امتداد لعملية سابقة نفذت في 14 سبتمبر، اعتقلت خلالها الاستخبارات التركية 9 "إرهابيين" من حزب العمال الكردستاني في عفرين.

ويتهم هؤلاء بأنهم شاركوا في هجوم أدى إلى مقتل اثنين من العسكريين الأتراك خلال عملية "غصن الزيتون" مطلع العام الجاري.

وقررت محكمة في ولاية هطاي جنوبي تركيا أحيل إليها "الإرهابيان الاثنان"، مواصلة اعتقالهما بتهم الانتماء إلى منظمة إرهابية والقتل العمد، وتقويض وحدة وسلامة الأراضي التركية.

وكان جهاز الاستخبارات التركية نفذ عدة عمليات في الفترة الأخيرة، كان أبرزها عملية نفذت في اللاذقية، واعتقال خلالها، يوسف نازيك الذي يوصف بأنه "المسؤول الأول عن التخطيط لتفجير قضاء ريحانلي بولاية هاطاي".

المصدر: الأناضول