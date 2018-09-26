ليبرمان: نواصل اتصالاتنا مع روسيا عبر قنوات مغلقة

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب تواصل اتصالاتها مع وروسيا عبر "قنوات مغلقة" فيما يتعلق بسقوط طائرة الاستطلاع "إيل -20" في سوريا.

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وفي مقابلة مع القناة التلفزيونية التاسعة الناطقة باللغة الروسية في إسرائيل، زعم ليبرمان مرة أخرى أن الجيش الإسرائيلي غير متورط في الكارثة التي قتلت 15 جنديًا روسيًا، مدعيا أن القوات المسلحة السورية هي المسؤولة عن هذه الكارثة.

وجاء حديث ليبرمان، على خلفية تحميل وزارة الدفاع الروسية تل أبيب مسؤولية حادث إسقاط طائرة الاستطلاع، وانطلاق العديد من التكهنات الإعلامية بأن روسيا يمكن أن تحد من حرية الحركة العسكرية الإسرائيلية في سماء سوريا.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، إن "المعطيات المتوفرة اليوم لا تدل فحسب، وإنما تثبت أن المسؤولية الكاملة عن كارثة طائرة "إيل 20" الروسية تقع على عاتق القوات الجوية الإسرائيلية ومن اتخذوا القرار بشأن هذه العملية".

وأشارت إلى أن "كافة التصريحات الخجولة للعسكريين الإسرائيليين" حول عدم ضلوع الجانب الإسرائيلي بالكارثة التي أسفرت عن مقتل 15 عسكريا روسيا كاذبة.

المصدر: نوفوستي