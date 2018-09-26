ترامب: أتطلع بفارغ الصبر إلى لقاء جديد مع بوتين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم عن رغبته في عقد لقاء قمة جديد مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، لكن ليس هناك ترتيبات له حتى الآن.

وقال ترامب اليوم للصحفيين، على هامش الدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ردا على سؤال من وكالة "تاس" الروسية: "أتطلع بفارغ الصبر إلى لقاء جديد مع بوتين".

كما أكد الرئيس الأمريكي عزمه عقد لقاء قمة ثان مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون في القريب العاجل، متعهدا بأن موعد الاجتماع ومكان انعقاده سيعلنان قريبا.

وأشار ترامب إلى أن "جميع الخيارات مطروحة" بحق نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، مؤكدا في الوقت نفسه استعداده لعقد اجتماع قمة معه أيضا.

وذكر أن الشعب الفنزويلي يعاني مأساة مرعبة ولا سبب لذلك، وتابع: "أنا بالتأكيد منفتح للتفاوض، وأنا مستعد للقاء أي شخص من أجل إنقاذ أرواح الناس، حتى لو دار الحديث عن حياة واحدة".

وتابع: "بودي أن أرى فنزويلا مستقيمة، وأن يكون شعبها آمنا. سنرعى فنزويلا.. إذا كان مادورو هنا وأراد اللقاء معي.. هذا لا يشغل بالي.. لكن إذا كان بوسعي مساعدة الناس فإن هذا هو هدف وجودي هنا".

المصدر: وكالات