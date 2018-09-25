روسيا بدأت بنقل وسائل الحرب الإلكترونية إلى سوريا

بدأت وزارة الدفاع الروسية تعزيز مجموعة وسائل الحرب الإلكترونية في سوريا وذلك على خلفية حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية في أجواء هذا البلد.

وأفادت صحيفة "إزفيستيا" الروسية بأنه تم، أمس الاثنين، إيصال أولى مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية إلى قاعدة حميميم على متن طائرة "إيل-76".

وأضافت أن عمل هذه المجموعات سيهدف إلى تشويش عمل الرادارات وأنظمة الاتصالات والتحكم بالطائرات التي ستهاجم الأراضي السورية.

وتابع: "كما ستقوم مجموعات وسائل الحرب الإلكترونية بالتشويش على عمل أنظمة الملاحة الفضائية. وإضافة إلى سوريا سيشمل عمل وسائل الحرب الإلكترونية الأهداف الواقعة في المناطق المحيطة في البحر المتوسط".

وقام نظام الدفاع الجوي السوري "S-200" في الـ17 من سبتمبر الجاري بإسقاط طائرة الاستطلاع الروسية "إيل-20" التي كانت تقل 15 عسكريا روسيا، الأمر الذي أسفر عن مقتلهم جميعا. وحملت وزارة الدفاع الروسية القوات الجوية الإسرائيلية المسؤولية عن ذلك الحادث، ووصفت أعمال الطيارين الإسرائيليين الذين عرضوا الطائرة الروسية لضربة نظام الدفاع الجوي السوري بعدم المهنية والإهمال الإجرامي.

وأعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس الاثنين، أن روسيا قررت تسليم منظومة "S-300" لسوريا بعد حادث إسقاط طائرة "إيل-20".

المصدر: إنترفاكس