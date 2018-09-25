الصين تتبرع بـ50 سيارة إسعاف لأوكرانيا

تبرعت الحكومة الصينية، أمس الاثنين، لأوكرانيا بـ50 سيارة إسعاف مزودة بمعدات إنقاذ.

وقام سفير الصين لدى أوكرانيا، دو وي، والقائمة بأعمال وزير الصحة الأوكراني، أوليانا سوبرون، بتوقيع مذكرة تسليم سيارات الإسعاف الصينية في كييف.

وقد تم منح هذا التبرع، الذي تصل قيمته إلى حوالي 3.5 مليون دولار، لأوكرانيا وفقا لاتفاق أبرم بين الحكومتين الصينية والأوكرانية عام 2016.

وبموجب الاتفاق، سيتم توزيع 44 سيارة إسعاف على المراكز المعنية بالرعاية الطبية الطارئة وطب الكوارث في جميع الأقاليم الـ24 بأنحاء أوكرانيا.

كما سيتم تسليم 6 سيارات إسعاف إلى المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الداخلية الأوكرانية والحرس الوطني الأوكراني.

وقام خبراء صينيون بتدريب العاملين الأوكرانيين في مجال الرعاية الصحية على كيفية تشغيل سيارات الإسعاف والمعدات الموجودة بداخلها.

وخلال حفل التوقيع على المذكرة، أعربت سوبرون عن امتنانها للصين قائلة: "أعرب عن تقديري للحكومة الصينية على تبرعها بمساعدات للرعاية الطبية الطارئة. فهي حاليا أولوية بالنسبة لحكومتنا".

المصدر: شينخوا