شويغو يذكّر بأن روسيا لم تسلم "S-300" لسوريا منذ 5 سنوات بطلب من إسرائيل

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن روسيا كانت قد تخلت منذ 5 سنوات عن تسليم منظومة "S-300" الصاروخية لسوريا بطلب من إسرائيل.

وقال شويغو، اليوم الاثنين: "أشير إلى أننا قمنا عام 2013 بتعليق تسليم منظومة "S-300" التي كانت جاهزة لإرسالها إلى سوريا، في حين مر الخبراء السوريون آنذاك بفترة التدريب الخاص. لكن الوضع تغير اليوم. وهذا ليس ذنبنا".

وأشار شويغو إلى أن تسليم منظومة "S-300" للجيش السوري سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

وجاء هذا القرار بعد حادث إسقاط طائرة "إيل-20" الروسية فوق المتوسط ليلة الاثنين الماضي، عندما قامت 4 مقاتلات إسرائيلية بمهاجمة المنشآت السورية في محافظة اللاذقية. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الطائرات الإسرائيلية كانت تتستر بطائرة "إيل-20"، الأمر الذي أدى إلى مقتل 15 عسكريا روسيا.

المصدر: إنترفاكس