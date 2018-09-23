الكونغو الديمقراطية.. 16 قتيلا على الأقل في هجوم نسب إلى مجموعة متمردة

قتل 16 شخصا على الأقل السبت في مدينة بيني، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، في هجوم نسب إلى "متمردي قوة الدفاع الحليفة"، المجموعة الأوغندية المسلمة المسلحة التي تنشط في شمال كيفو.

وأكد طبيب في المستشفى العام لوكالة فرانس برس أنه رأى 16 قتيلا بينهم 12 مدنيا و4 عسكريين أو متمردين، مشيرا إلى 8 جرحى منهم 5 مدنيين.

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وأضاف الطبيب أن الهجوم المفاجئ وقع في شوارع مدينة بيني.

وأوضح المصدر الطبي أن أربعة من الضحايا قتلوا في سيارة الأجرة التي كانت تقلهم.

وأفاد عدد من الشهود بأن الهجوم بدأ مع حلول الظلام في حوالي الساعة 16.30 بتوقيت غرينيتش.

وسمعت أصداء أسلحة ثقيلة وخفيفة إلى ما بعد منتصف الليل.

واستهدف الهجوم أحياء قريبة من وسط المدينة التجارية التي يبلغ عدد سكانها مئات الآلاف، خلافا للهجومات الأخرى التي عادة ما تقع في الأحياء الشمالية بالأطراف على طريق مطار مافيفي.

وأثار الهجوم غضبا على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث ندد البعض بعجز الجيش الكونغولي وبقوة مهمة الأمم المتحدة في الكونغو (مونيسكو) التي تتوافر لها قاعدة في المطار.

جدير بالذكر أن أجانب يعملون في المجال الإنساني يقيمون منذ بداية أغسطس في تلك المدينة في شمال كيفو بسبب وباء إيبولا.

هذا وقتل مئات المدنيين منذ أكتوبر 2014 في منطقة بيني في المجازر المنسوبة إلى قوة الدفاع الحليفة التي انكفأت في نهاية تسعينات القرن الماضي إلى الأدغال بشرق الكونغو الديمقراطية لمقاتلة الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني.

المصدر: أ ف ب