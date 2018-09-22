قراصنة يخطفون 12 شخصا من طاقم سفينة سويسرية في نيجيريا

اختطف قراصنة 12 من أفراد طاقم سفينة تجارية سويسرية في مياه نيجيريا، وفق ما أفادت شركة Massoel Shipping التي تدير عمل السفينة، اليوم السبت.

وأوضحت Massoel Shipping أن الحادث وقع عندما كانت السفينة في طريقها من العاصمة التجارية النيجيرية لاغوس إلى ميناء مدينة بورت هاركورت.

أوردت أن القراصنة صعدوا على متن السفينة التي كانت تقل شحنة من القمح، واختطفوا 12 من أفراد طاقمها المكون من 19 شخصا.

ولم تذكر الشركة جنسية المخطوفين.

وأكدت الشركة أنها تتعاون مع السلطات المحلية وخبراء لضمان الإفراج عن المخطوفين في أسرع وقت ممكن.

وأفادت الخارجية السويسرية بعدم وجود مواطنين لها على متن السفينة.

وتشهد مياه خليج غينيا، بما في ذلك شواطئ نيجيريا، حوادث اعتداء قراصنة على سفن تابعة لشركات أجنبية. وفي أغلب الأحيان يتم اختطاف أفراد طواقم السفن أو ركابها بهدف الحصول على الفدية مقابل الإفراج عن الرهائن.

المصدر: رويترز + تاس