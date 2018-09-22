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تركيا تؤكد احتجازها بحارة مصريين قبالة سواحل قبرص

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تركيا تؤكد احتجازها بحارة مصريين قبالة سواحل قبرص
Reuters Yiannis Kourtoglou
أحد عناصر الأمن في قبرص الشمالية
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أكدت السلطات التركية احتجازها قارب صيد على متنه خمسة بحارة مصريي الجنسية قبالة سواحل قبرص الشرقية الخاضعة لسيطرة تركيا.

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أعلنت قيادة خفر السواحل التركية في بيان لها اليوم أن القارب المحتجز دخل "بصورة غير مشروعة" مياه قبرص الشمالية التي تعتبرها أنقرة دولة مستقلة، وتم رصده وسحبه إلى ميناء غرنة السياحي.

وتابع البيان أن محكمة في الميناء قررت حبس المحتجزين لمدة ثلاثة أيام على ذمة التحقيق.

من جانبه، ذكر "وزير خارجية ونائب رئيس الوزراء" في قبرص الشمالية، قدرت أوزرساي، أنه زار البحارة المحتجزين وتحدث معهم برفقة مترجم، مؤكدا أن الحكم عليهم سيصدر عن القضاء "في إطار القانون".

وأعلنت الخارجية المصرية أن سلطات قبرص المعترف بها دوليا أبلغتها عن الأمر، مشيرة إلى أن القيادة القبرصية طالبت بعثة قوات حفظ السلام في الجزيرة بالمساعدة في الإفراج عن المحتجزين.

المصدر: الأناضول

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