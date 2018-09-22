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عقب هجوم الأهواز.. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتفعيل التعاون مع طهران في مكافحة شر الإرهاب

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عقب هجوم الأهواز.. بوتين يؤكد استعداد موسكو لتفعيل التعاون مع طهران في مكافحة شر الإرهاب
Sputnik Alexei Druzhinin
فلاديمير بوتين وحسن روحاني - صورة أرشيفية
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قدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الإيراني حسن روحاني تعازيه في ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف اليوم عرضا عسكريا في مدينة الأهواز جنوب غربي الجمهورية الإسلامية.

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وشدد بوتين، حسب بيان صدر عن الكرملين، في برقية بعث بها إلى روحاني، على استعداد موسكو لتكثيف التعاون مع طهران في مجال مكافحة "شر الإرهاب"، معربا عن استيائه إزاء "الجريمة الدامية" التي أودت بأرواح 24 شخصا على الأقل.

وأبدى بوتين أمله في إجبار جميع المتورطين في الهجوم على تحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن ما حدث في الأهواز اليوم "يذكّر بضرورة محاربة الإرهاب بلا رحمة في جميع أشكاله".

وقدم بوتين أصدق تعازيه إلى أهالي ضحايا الهجوم وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

المصدر: RT

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