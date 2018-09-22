روحاني: إيران ستزيد من قدراتها الدفاعية ولن تتخلى عنها

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران ستزيد من قدراتها الدفاعية ولن تتخلى عنها، مضيفا "اليوم ندرك جيدا ثمن وقيمة صواريخنا".

وأضاف روحاني، في كلمة خلال استعراض عسكري لقوات بلاده المسلحة جنوب طهران، أن الولايات المتحدة تخوض "حربا مباشرة مع إيران من خلال وقوفها ضد الشعب الإيراني وانتهاكها للاتفاق النووي".

واعتبر أن خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي "مجرد ذريعة" وهدفه الرئيسي هو استهداف إيران.

المصدر: RT