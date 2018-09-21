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العدالة والتنمية: لم نطلب لقاء بين أردوغان وترامب

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العدالة والتنمية: لم نطلب لقاء بين أردوغان وترامب
AFP ADEM ALTAN
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أعلن حزب "العدالة والتنمية" التركي الحاكم، أن أنقرة لم تطلب عقد لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم "العدالة والتنمية" عمر جليك، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن ممثلة واشنطن لدى الأمم المتحدة، والناطقين باسمها، يقولون "إذا ما طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أو الجانب التركي موعدا للقاء ترامب، فسنقوم بتقييم ذلك".

واعتبر متحدث الحزب أن "مثل هذا التصريح والأسلوب، غير صائب، ولا يمكن أن ننظر بشكل إيجابي لمثل هذا التوجه".

وأضاف: "أستطيع القول إن الجانب التركي لم يطلب أي موعد لعقد لقاء"، مضيفا: "وإذا ما طلب الجانب الأمريكي، والرئيس ترامب، لقاء رئيس جمهوريتنا، ورأينا هذا الطلب، فحينها سنُقيّم كيفية الرد عليه".

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وجاء ذلك ردا على سؤال أحد الصحفيين حول إمكانية عقد لقاء بين ترامب وأردوغان، خلال زيارة الرئيس التركي إلى نيويورك، لحضور دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكان المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين قد أكد أن أردوغان سيزور الولايات المتحدة في الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر الجاري للمشاركة في أعمال الجمعية العامة وعقد عدد من اللقاءات الثنائية، مشيرا إلى أنه لم يتخذ بعد أي قرار بشأن اللقاء مع ترامب.

المصدر: الأناضول

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