وزير الخارجية الإيراني: إدارة ترامب تشكل خطرا على الأمن الدولي

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط وعلى السلام والأمن الدولي.

وقال ظريف في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "الحق يقال إن هناك خطرا على منطقتنا وعلى السلام والأمن الدولي. وهو شعور إدارة ترامب بأنه مسموح لها بزعزعة الاستقرار في العالم مع أتباعها المارقين بمنطقتنا".

It is true that there is a real threat to our region and to international peace and security: That threat is the Trump Administration’s sense of entitlement to destabilize the world along with rogue accomplices in our region. The US must start acting like a normal state. pic.twitter.com/GFpzlBNOZc — Javad Zarif (@JZarif) 21 сентября 2018 г.

وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن "تبدأ تتصرف كدولة طبيعية".

وأرفق النص بصورة كتب عليها ما هو "غير طبيعي"، متهما الولايات المتحدة بخرق التزاماتها وقرارات مجلس الأمن الدولي وغزو دول أخرى واستخدام الطائرات من دون طيار لقتل النساء والأطفال وفرض عقوبات على الأبرياء وغير ذلك.

المصدر: RT