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وزير الخارجية الإيراني: إدارة ترامب تشكل خطرا على الأمن الدولي

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وزير الخارجية الإيراني: إدارة ترامب تشكل خطرا على الأمن الدولي
AFP ATTA KENARE
وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
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اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشكل خطرا على منطقة الشرق الأوسط وعلى السلام والأمن الدولي.

وقال ظريف في تغريدة على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة: "الحق يقال إن هناك خطرا على منطقتنا وعلى السلام والأمن الدولي. وهو شعور إدارة ترامب بأنه مسموح لها بزعزعة الاستقرار في العالم مع أتباعها المارقين بمنطقتنا".

وأضاف أنه على الولايات المتحدة أن "تبدأ تتصرف كدولة طبيعية".

وأرفق النص بصورة كتب عليها ما هو "غير طبيعي"، متهما الولايات المتحدة بخرق التزاماتها وقرارات مجلس الأمن الدولي وغزو دول أخرى واستخدام الطائرات من دون طيار لقتل النساء والأطفال وفرض عقوبات على الأبرياء وغير ذلك.

المصدر: RT

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