تسريبات حول الضفة الغربية تربك ليبرمان

دعا وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أجهزة الأمن للتدخل لمنع أي تسريبات عن اجتماعات الحكومة بشأن زيادة المساعدات في الضفة الغربية لمنع أعمال العنف.

وتسريبات اجتماعات الحكومة الأمنية المصغرة للشؤون السياسية والأمنية من الأمور الشائعة، رغم أنها تناقش أكثر المسائل الحكومية حساسية.

وغالبا ما تؤدي إلى تبادل الاتهامات بين كبار الوزراء من الحكومة المصغرة، لكن وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان أكد تجاوز الخطوط الحمر عبر تسريب تفاصيل الايجاز الذي قدّمه رئيس أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوت.

وحذّر آيزنكوت الوزراء من احتمال تزايد العنف في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، بحسب قناة "حدشوت" التلفزيونية الخاصة.

وحضّ آيزنكوت على زيادة المساعدات الاقتصادية للفلسطينيين لتعويضهم عن الاقتطاعات الكبيرة في المساعدات الأمريكية التي قررتها إدارة الرئيس دونالد ترامب.

وأشارت القناة العبرية إلى أن خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء المقبل قد يفجّر موجة العنف المرتقبة.

ودعا ليبرمان على تويتر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لاتخاذ إجراءات عبر جهاز الأمن الداخلي (الشين بيت) لضمان عدم حدوث تسريبات كهذه مجددا.

المصدر: أ ف ب