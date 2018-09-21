بلومبرغ: كندا طرحت على السعودية عقد لقاء بين وزيري خارجية البلدين

أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن كندا عرضت على السعودية عقد اجتماع بين وزيري خارجية الدولتين، كريستيا فريلاند وعادل الجبير، الأسبوع المقبل لبحث سبل تسوية الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين.

وذكرت الوكالة في تقرير نشرته أمس أن كندا "تمد غصن زيتون" إلى السعودية لتفادي الأزمة الدبلوماسية طويلة الأمد التي ألقت بتداعياتها على الشركات الكندية والطلاب السعوديين في الجامعات الكندية.

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وأكدت الوكالة عدم إحراز أي تقدم في تسوية الأزمة بين الدولتين العضوين في "مجموعة العشرين"، والتي اندلعت الشهر الماضي على خلفية انتقادات كندا لاعتقال نشطاء في السعودية، ومن المتوقع أن يشهد الأسبوع المقبل مؤشرات عما إذا كان الخلاف سيستمر لفترة طويلة أو يتمكن البلدان من احتوائه.

ونقلت الوكالة عن مسؤول حكومي كندي تأكيده أن أوتاوا تتطلع إلى عقد اجتماع بين فريلاند والجبير على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستنطلق في نيويورك الأسبوع المقبل.

وحسب التقرير، سيوضع على المحك في هذا اللقاء، إن تم، قرار السعودية بتجميد التعاون مع الشركات الكندية التي تنفذ مشاريع في أراضي المملكة وكذلك مصير التعاون بين الدولتين في المجال الطبي.

المصدر: بلومبرغ