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السفير السعودي في موسكو: نأمل بألا تفرض واشنطن عقوبات علينا بسبب منظومة "S-400"

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السفير السعودي في موسكو: نأمل بألا تفرض واشنطن عقوبات علينا بسبب منظومة
Sputnik
أنظمة "S-400" الصاروخية الروسية، أرشيف
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عبر السفير السعودي لدى موسكو، رائد بن خالد قرملي، عن أمله بألاّ تفرض الولايات المتحدة أي عقوبات على الرياض بسبب شرائها أنظمة "S-400" الصاروخية الروسية.

وردا على سؤال صحفي حول نية السعودية مواصلة مناقشة مسألة شراء أنظمة "S-400" بعد يوم من فرض العقوبات الأمريكية على الصين بسبب صفقتها مع روسيا بشأن شراء هذه الأنظمة، قال قرملي في مؤتمر صحفي أجراه في وكالة "روسيا سيغودينا"، اليوم الجمعة: "آمل بألاّ يفرض أحد أي عقوبات علينا".

وأضاف: "تُبحث حاليا المسائل الفنية، إذ أن هذا النظام الصاروخي حديث وصعب".

وتابع: "أثناء الزيارة التاريخية للملك السعودي سلمان تم توقيع 14 اتفاقية، وقد بدأ تنفيذها. وكانت هناك 4 اتفاقيات في المجال العسكري، بدأ تنفيذ 3 منها".

المصدر: نوفوستي

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