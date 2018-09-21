الكشف عن سبب وفاة رئيس فيتنام

أعلن رئيس دائرة الصحة المركزية في فيتنام، نغوين كووك تشيو، أن رئيس فيتنام، تران داي كوانغ، الذي توفي صباح اليوم الجمعة، كان يعاني من مرض فيروسي نادر.

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وقال إنه اتضح أن تران داي كوانغ، بدأ يعاني من هذا المرض منذ يوليو عام 2017. وأضاف: "إنه مرض فيروسي نادر وخطير، ولا يوجد دواء ضده في العالم حتى اليوم".

وأشار إلى أن الرئيس كان يتلقى العلاج العام الماضي ليس في وطنه فحسب، بل وزار اليابان أيضا لهذا الهدف 6 مرات، لكن جهود كل الأطباء المحليين والأجانب كانت فاشلة، الأمر الذي أدى إلى تقدم المرض.

وتابع أن الحالة الصحية لتران داي كوانغ، تدهورت بشكل جدي بعد ظهر أمس الخميس، ولذلك تم نقله إلى المستشفى العسكري الوطني رقم 108 في العاصمة هانوي. وفي المساء دخل في غيبوبة وتوفي صباح اليوم الجمعة.

المصدر: تاس