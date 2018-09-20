واشنطن تفرض عقوبات على هيئة عسكرية صينية بسبب السلاح الروسي

فرضت واشنطن عقوبات على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني ورئيسه، لي شانفو، بسبب شراء السلطات الصينية مقاتلات "سوخوي" ومنظومات الصواريخ "إس-400" الروسية.

وقال ممثل عن البيت الأبيض في موجز صحفي اليوم الخميس "إن العقوبات فرضت في إطار قانون "مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات" CAATSA.

وأضاف: "اتخذنا هذا القرار لأن الصين اشترت 10 طائرات مقاتلة من نوع "سو-35" من شركة "سوخوي" في ديسمبر 2017، وأيضا اشترت عددا من منظومات "إس-400" في يناير العام الجاري"، مشيرا إلى أن "عمليتي الشراء نفذتا بعد دخول قانون CAATSA حيز التنفيذ".

وشدد المسؤول الأمريكي على أن "الغرض النهائي للعقوبات هو روسيا"، مبينا أن "العقوبات التي تفرض في إطار CAATSA لا تهدف إلى تقويض القدرات الدفاعية لبلد ما، وإنما ترمي إلى محاسبة روسيا لممارسة نشاطها الخبيث".

وبموجب قانون "مواجهة أعداء الولايات المتحدة عبر قانون العقوبات" الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صيف عام 2017 يحظر على قسم التدريب والإمداد التابع للمجلس العسكري المركزي الصيني منحه تأشيرات التصدير الأمريكية، والمعاملات المصرفية مع القطاع المالي الأمريكي وسيتم تجميد كافة ممتلكات الهيئة الخاضعة للولاية القضائية الأمريكية، فضلا عن منع رئيس القسم من دخول الأراضي الأمريكية وتجميد حساباته وممتلكاته في الولايات المتحدة.

وقال الممثل عن البيت الأبيض لدى إجابته عن سؤال حول احتمال فرض عقوبات على مشترين آخرين لمنظومات "إس-400" الروسية، مثل تركيا: "لم نحسم الموضوع بعد، لكن أود أن أؤكد لكم أننا نهدر وقتا ثمينا من أجل تحذير الآخرين حول العالم من خطر شراء منتجات سوخوي".

المصدر: وكالات







