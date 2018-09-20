ترامب يقترح على إسبانيا بناء جدار في الصحراء للتصدي للهجرة

كشف وزير الخارجية الإسباني، جوسيب بوريل، أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترح عليه بناء جدار عبر الصحراء الكبرى للتصدي للهجرة غير الشرعية.

وقال وزير الخارجية الإسباني، إنه أوضح لترامب أن الصحراء تمتد على مسافة 4.8 آلاف كيلومتر، إلا أن الرئيس الأمريكي أجابه بأن "حدود الصحراء ليست أطول من حدودنا مع المكسيك".

وجاءت تعليقات بوريل على هامش ندوة الثلاثاء في "نادي القرن 21" وهو فضاء للنقاش السياسي والاقتصادي والثقافي في العاصمة مدريد، وتم نشرها على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإسبانية، وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "يمكننا تأكيد ما قاله الوزير، لكننا لن نعلق على تصريحاته".

ويعمل ترامب على بناء جدار على حدود الولايات المتحدة والمكسيك، التي يبلغ طولها 3.2 آلاف كيلومتر.

المصدر: وكالات