مقتل شخصين بإطلاق نار في دار للمسنين في الولايات المتحدة
Reuters Osman Orsal
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قتل شخصان جراء حادث إطلاق نار في دار للمسنين بولاية بنسيلفانيا الأمريكية.
وأفادت قناة "NBC" أن حادث إطلاق النار جرى في دار خاصة للمسنين تقع في ضواحي مدينة فيلادلفيا.
وأضافت أنه يتم حاليا البحث عن الرجل الذي أطلق النار، وأن أسباب الحادث لا تزال غامضة.
من جهته أكد مكتب "ATF" للكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات (وهو إحدى هيئات الأمن الأمريكية) على صفحته في تويتر، أنه يقوم بالتحقيق في حادث إطلاق النار هذا، دون تقديم أي تفاصيل حول حصيلته.
المصدر: نوفوستي
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